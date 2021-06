Conteúdo Patrocinado: Empreendedorismo feminino nas comunidades

Empreender em tempos de pandemia. Se você tem acompanhado os nossos podcasts até aqui sabe quanto o empreendedorismo feminino se movimentou desde quando a pandemia começou. Movimentou-se nos seus mais amplos significados, tanto na abertura, quanto no encerramento de negócios.

Pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que as favelas e periferias são os principais centros de empreendedorismo do País. E muitas organizações e projetos dão suporte para que negócios liderados por mulheres prosperem.

Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversa com duas mulheres importantes no empreendedorismo feminino: a consultora do Grupo Mulheres do Brasil, Sônia Hess, também ex-presidente da camisaria catarinense Dudalina, e a empreendedora e líder comunitária do Capão Redondo, Marisa dos Santos Munção.