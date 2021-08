Conteúdo Patrocinado – Especial: Caoa aposta na mobilidade como serviço

A Caoa, montadora de veículos que comercializa as marcas Hyundai, HMB, Caoa Chery, Subaru e Ford no Brasil, também tem se tornado uma provedora de serviços de mobilidade. Mesmo com a venda de automóveis em alta – só neste ano ela já cresceu 26,21% em comparação ao mesmo período de 2020 – e com a preferência do consumidor por ter seu próprio veículo em tempos de pandemia, a empresa está apostando no conceito de mobilidade como serviço.

Vamos conhecer mais sobre essas novas frentes de negócios da Caoa e também falar sobre os planos da empresa para o futuro na conversa com Jack Nunes, diretor-executivo comercial da Caoa. A apresentação é de Daniel Gonzales.