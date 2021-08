Conteúdo Patrocinado: Evidências para promover a aprendizagem

Um diálogo com a sociedade e educadores sobre a importância das avaliações educacionais para promover a aprendizagem no século 21: para enfrentar desafios educacionais impostos pela pandemia, secretários de Educação, especialistas e professores ressaltam a importância de medir o que estudantes aprenderam durante o ensino remoto em casa. Ouça neste podcast as perspectivas para o futuro da avaliação nacional, além de diagnósticos e intervenções da alfabetização na idade certa. A apresentação é de Daniel Gonzales.