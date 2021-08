Conteúdo Patrocinado: Ex-executiva e agora empresária

Como deixar a segurança de ser funcionária para ser empreendedora e dona de seu próprio negócio? A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, mostrou que cerca 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil e que, em 2018, elas já eram 34% donas de negócio. Mas dados recentes do Sebrae mostram que as mulheres já conquistaram 50% da ocupação empreendedora no Brasil.

Mas quem busca a vida empreendedora? Existe um perfil padrão? Quais os desafios de deixar uma carreira cheia de segurança e benefícios para empreender? Para responder a essas perguntas, a jornalista Bárbara Guerra conversa com Gabriela Onofre, vice-presidente de Marketing da Único IDTech.