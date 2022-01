Conteúdo patrocinado: Expectativas após Prêmio Mobilidade 2022

Pelo segundo ano seguido o Estadão realizou o Prêmio Mobilidade 2022, a premiação mais aguardada do ano, onde foram reconhecidas empresas e iniciativas com potencial para mudar a maneira como as pessoas se deslocam.

No podcast de hoje a jornalista Bárbara Guerra conversou com o editor do caderno e site Jornal do Carro e do Estradão, Tião Oliveira, que contou sobre os resultados da premiação e quais as expectativas para o setor automotivo durante esse ano.