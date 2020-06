Conteúdo Patrocinado: Ford lança programa para atender clientes de forma segura durante a pandemia; ouça podcast especial!

Os prestadores de serviços precisaram se adaptar ao ‘novo normal’, por causa da pandemia. Isso porque os consumidores também entraram em uma nova rotina. A população não deixou de consumir, mas é nítida a procura por canais e serviços que mais atendam às suas necessidades neste novo cenário.

A FORD prontamente se preparou para manter o nível de atendimento e entender a atenção e o cuidado que o seu cliente, fiel ou novo, precisaria. Foi então que surgiu o Ford Clean, um serviço pensado para garantir ambientes e veículos mais seguros a todos a partir da certificação de toda a rede com protocolos de higienização e atendimento seguro e um serviço inédito de desinfecção para os carros da marca, que mata vírus e bactérias.

Para detalhar o programa Ford Clean, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o diretor de vendas, marketing e serviços da Ford, Antonio Baltar, e com o diretor de pós venda da Ford América do Sul, Joaquim de Arruda Pereira.

Funcionários fazem desinfecção dos veículos, seguindo normas de controle de saúde (Foto: Ford)