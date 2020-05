Conteúdo Patrocinado – Guia do Home Office: como garantir a segurança digital

A adoção do modelo de trabalho remoto por empresas de todos os tamanhos, necessária diante do isolamento social, acaba despertando também os olhares dos criminosos virtuais. Eles podem se aproveitar de falhas e dificuldades de adaptação das empresas para aplicar golpes e tentar roubar dados, credenciais e informações sensíveis.

Para que esse perigo seja afastado, toda a infraestrutura deve estar corretamente protegida e acompanhada pelas equipes de tecnologia da informação. Neste cenário, máquinas e sistemas já projetados levando-se em conta as questões de segurança (no conceito secure by design) são peças-chave para garantir a segurança digital.

Como trazer a proteção para o ambiente de trabalho dos pequenos e médios negócios e como escolher os PCs adequados a essa realidade são temas deste podcast, o terceiro da série Guia do Home Office, na conversa com Wellington Menegasso, diretor de data protection da Dell Technologies Brasil, e Fabio Assolini, analista-sênior da Kaspersky.

A apresentação é de Daniel Gonzales.

Se você perdeu os dois primeiros episódios, pode ouvir aqui:

– Tecnologia e bom ambiente de trabalho

– Conectividade no centro dos negócios: