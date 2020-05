Conteúdo Patrocinado – Guia do Home Office: conectividade está no centro dos negócios

Para que um home office funcione bem, assegurando a produtividade dos colaboradores e a continuidade dos médios e pequenos negócios nesta crise com o mínimo de impacto, uma palavra-chave deve estar na mente dos gestores e funcionários: conectividade.

Sendo ela rápida, estável e segura, é muito maior a garantia de que tudo vai funcionar bem, das casas aos servidores locais ou em nuvem das empresas. Isso é possível, desde que a estrutura técnica seja adequadamente montada e monitorada e o perfil dos produtos escolhidos para o trabalho remoto seja o correto para cada tipo de aplicação.

Você vai saber mais sobre esse tema e as tecnologias que asseguram o ótimo fluxo de dados ponta a ponta, neste podcast, o segundo da série Guia do Home Office, na entrevista com Raymundo Peixoto, vice-presidente sênior de soluções para datacenter da Dell na América Latina.

A apresentação é de Daniel Gonzales.

