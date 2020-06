Conteúdo Patrocinado – Guia do Home Office: o que a crise vai nos ensinar

Passada a pandemia, negócios de todas as áreas e tamanhos devem consolidar o modelo de home office. As pequenas e médias empresas deverão se preocupar ainda mais em manter as experiências, até mesmo para facilitar a continuidade das operações com menos custo e o menor impacto possível. Outras passarão a colocar mais funcionários em esquema de trabalho remoto, para recuperar o fôlego, diminuindo a necessidade de deslocamentos e de investimentos.

Companhias como a Dell também aprenderão com a experiência e investirão ainda mais em pesquisa e desenvolvimento de produtos e soluções para atender a essas necessidades necessidades.

A tecnologia estará, mais uma vez, suportando essa transformação digital na nova sociedade. Saiba como na entrevista com Luis Gonçalves, Presidente da Dell no Brasil, nesta quarta edição do podcast Guia do Home Office.

A apresentação é de Daniel Gonzales.

