Conteúdo patrocinado – Guia do Home Office: tecnologia e bom ambiente de trabalho

Pequenos e médios negócios enfrentam maiores desafios na migração dos colaboradores para o home office. Com a tendência de consolidação deste cenário – que deve crescer 30% após a pandemia, de acordo com pesquisa da FGV – e a redescoberta do protagonismo do PC, investir em um bom laptop ou desktop adequado às necessidades do negócio é fundamental. A mesma atenção deve ser dada ao ambiente, que deve se tranquilo e de preferência separado do restante da casa, e a acessórios como o roteador, o fone de ouvido e até uma boa cadeira.

Itens e equipamentos essenciais para garantir a produtividade no trabalho em casa, além da experiência da Dell Tecnhologies Brasil – empresa que já apostava no trabalho remoto muito antes da crise – são compartilhadas, no primeiro podcast da série Guia do Home Office, por Diego Puerta, vice-presidente para consumidor final e pequenas empresas da empresa.

Apresentação de Daniel Gonzales.