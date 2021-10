Conteúdo Patrocinado – Honda: Scooters conquistam os brasileiros

As pequenas e práticas scooters estão conquistando os consumidores brasileiros. Essa classe de motocicletas teve um crescimento de 60% nas vendas neste ano. Fáceis de pilotar, leves, ágeis e muito econômicas, as scooters viraram opção não só para os apaixonados pelas duas rodas, mas para motoristas e também usuários de transporte público, além dos que estão adquirindo sua primeira motocicleta.

A Honda mantém no mercado uma linha completa de scooters voltada a oferecer o que há de melhor aos consumidores. Saiba mais sobre as vantagens, características e tire suas dúvidas no podcast, que recebe Odair Dedicação Júnior, gerente de marketing da Honda Motos no Brasil, e Rafael Cantarelli, criador do canal Papo de Scooter. A apresentação é de Daniel Gonzales.