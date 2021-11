Conteúdo patrocinado – HPV: os tabus e desafios da vacinação

O câncer do colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres na América Latina e no Caribe, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.

Esse tipo de câncer geralmente é causado por infecção sexualmente adquirida e pode ser evitado pela vacinação. A vacina contra o HPV reduz significativamente o risco de câncer do colo de útero e está disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e nas clínicas privadas.

Para debater sobre os tabus e os desafios da imunização contra o HPV, a jornalista Rita Lisauskas conversa com a médica Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM). Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio.