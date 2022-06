Conteúdo patrocinado: Impactos econômicos da pandemia no turismo de SP

A retomada do turismo em São Paulo depende da continuidade do processo de vacinação. Mas aos poucos o setor vai voltando às suas atividades, com toda a transformação necessária. Por enquanto, o turismo vai caminhando com as viagens de lazer. Os eventos demoram um pouco mais, porque a ideia ainda é evitar a aglomeração, mas o que é possível fazer em espaços abertos já começa a acontecer. Como as festas juninas no mês de São João.

Para falar mais sobre os pontos turísticos de São Paulo e sobre como esses locais estão se preparando para voltar a receber os turistas, a jornalista Bárbara Guerra conversa com o presidente executivo do Visite São Paulo, Toni Sando.