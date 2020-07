CONTEÚDO PATROCINADO – Inovação na saúde: como a tecnologia e a humanização andam de mãos dadas

Quem não se reinventou durante a pandemia não está vivendo no planeta Terra nos últimos meses. De um dia pro outro passamos a fazer parte de um mundo isolado e conectado, heavy user de tecnologia. Reinventamos o trabalho, as festas de aniversário, as tradições, a prática de esportes e até os cuidados com a saúde.

A telemedicina ganhou permissão para entrar no dia a dia de quem cuida da saúde. A consulta via tela permitiu que as pessoas mantivessem o cuidado sem sair de casa. Os profissionais de saúde viram esse caminho futurista como a possibilidade de manterem os consultórios vazios, mas com as clínicas funcionando. A demanda por este tipo de atendimento cresceu exponencialmente nos últimos meses.

Para falar sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o vice-presidente de Estratégia Digital, Inovação e Tecnologia na SulAmérica, Cristiano Barbieri, e com o Evangelizador Digital da SulAmérica, Gustavo Passi.