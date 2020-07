CONTEÚDO PATROCINADO: Investimentos Alternativos; Ouça no Podcast

A ideia de que haverá um “novo normal” na sociedade já é uma realidade no mundo dos investimentos. Nesse novo ambiente, os chamados investimentos alternativos ganham espaço em um portfólio que precisa ser cada vez mais diversificado.

O Mercado Bitcoin é uma plataforma de negociação de criptomoedas e que vem agregando produtos alternativos, como tokens de precatórios e de cotas de consórcio.

Com mediação do jornalista Renato Jakitas, Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin e Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin debatem sobre os Investimentos Alternativos. Você acompanha aqui no Podcast.