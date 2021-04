Fazer produção industrial e sustentabilidade andarem lado a lado é um desafio para estados e municípios. Mas esse é o segredo do sucesso sustentável.

O estado do Mato Grosso é um exemplo de equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. E para falar sobre como o estado chegou a esse patamar, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.