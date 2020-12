Conteúdo Patrocinado: Mecanização assegura produtividade da agricultura familiar

A agricultura familiar vem passando por uma grande transformação no País. Com menos mão de obra disponível, os produtores vêm recorrendo à mecanização para assegurar uma boa produtividade. Duas lideranças da Stihl Brasil, empresa que é referência no setor de ferramentas motorizadas, falam sobre a procura por ferramentas motorizadas por parte destes agricultores, e sobre a contribuição da mecanização na cafeicultura.

Ouça as entrevistas com André Zanetti, gerente de Vendas Regional, e com Rafael Zanoni Soares, gerente de Marketing. A apresentação é de Daniel Gonzales.