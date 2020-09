Conteúdo Patrocinado: Medidas contra a pandemia no transporte coletivo; Ouça no Podcast

Muita gente ainda está com receio de usar o transporte público por conta da covid-19, mas as empresas que atuam no setor desenvolveram uma série de protocolos e medidas para reduzir os riscos. Importante porta-voz do setor no Brasil, a Mercedes-Benz Ônibus criou a campanha “Vá de ônibus, vá seguro” para divulgar essas providências.

O jornalista Maurício Oliveira conversou com o diretor de vendas e de marketing da Mercedes-Benz Ônibus, Walter Barbosa, que falou sobre a campanha e contou o que vem sendo feito para aumentar a segurança dos passageiros, tanto no transporte urbano quanto interestadual.