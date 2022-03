Conteúdo patrocinado: Metanização do lixo rumo ao carbono zero

São Paulo tem como um dos seus principais desafios o enfrentamento às mudanças climáticas. A cidade já adotou como meta contribuir com um aquecimento global abaixo de 1,5ºC – o que equivale a diminuir em 45% as emissões de CO2 até 2030 (em relação ao nível de 2010) e zerar essas emissões até 2050.

Com o tema “Metanização do lixo rumo ao carbono zero”, o assunto foi discutido em live, e você acompanha aqui neste podcast, que contou com a participação de Antonio Fernando Pinheiro, secretário executivo de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo; Alessandro Perencin, diretor executivo na Weber Consultoria e Engenharia Ambiental e Cristian Prates Malevic, diretor de Unidade de Negócios da MWM Motores e Geradores. A conversa foi mediada pelo jornalista José Luiz Tejon Megido. Ouça agora!