Conteúdo Patrocinado – Momento Mit: pegar a estrada, um estilo de vida com seu Mitsubishi

Viagens de carro e, de preferência, em um 4×4: vamos falar sobre o estilo de vida de quem ama as estradas e as aventuras ao ar livre, um estilo que, até por causa das restrições, atrai mais pessoas que buscam destinos próximos dos grandes centros para espairecer, entrar em contato com a natureza e vivenciar novas culturas.

Saiba mais sobre a plataforma Driveline – que tem dicas e vídeos de locais que podem ser acessados com o seu Mitsubishi – na conversa com Marcelo Benaci, gerente de Marketing da Mitsubishi Motors no Brasil, e ouça o papo com Guilber Hidaka, empresário, produtor, fotógrafo e videomaker que transformou a paixão pelas viagens de carro em estilo de vida. A apresentação é de Daniel Gonzales.