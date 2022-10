Conteúdo patrocinado: Native ganha certificado com agricultura regenerativa

A forma com que o brasileiro tem se alimentado vem mudando constantemente. Entre as opções saudáveis estão os orgânicos, por exemplo. E para a produção dos produtos orgânicos existe uma lista de exigências que faz com que a qualidade seja garantida. Foi com essa qualidade, somada à credibilidade, que a Native, empresa referência em orgânicos, conquistou a certificação internacional Regenerative Organic Certified, conhecida pela sigla ROC, em Agricultura Orgânica Regenerativa.

Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com Leontino Balbo Jr., diretor agrícola e vice-presidente executivo da Native.