Conteúdo patrocinado: Novo Kwid e-tech é tendência entre os elétricos

O setor da mobilidade tem passado por constantes mudanças, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade. É ai que entram os carros elétricos, que têm caído no gosto do consumidor, por causa da crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente.

Por isso os veículos elétricos vêm sendo cada vez mais aprimorados. Atualmente a China é o país que está a frente na produção de carros elétricos, mas o brasileiro já pode contar com vários modelos também, como o novo Renault Kwid e-tech, por exemplo. Para falar mais dessa novidade, a jornalista Bárbara Guerra conversou com Ana Carolina Neiva, brand manager da Renault. Ouça agora!