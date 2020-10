Conteúdo Patrocinado – Novo Marco Legal do Gás: projeto de lei merece aprimoramentos; ouça no Podcast

O Novo Marco Legal do Gás é um dos temas estratégicos do Congresso. O texto do projeto de lei 6407/13 foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas alguns especialistas entendem que o projeto merece alguns aprimoramentos para criar uma Nova Lei do Gás mais efetiva.

Para discutir a universalização do acesso ao gás natural e viabilizar o aproveitamento do gás do Pré-Sal, com a construção de infraestrutura e a adoção de âncoras para esse consumo, conversamos com Adriano Pires, doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris XIII e sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE). Neste Podcast, a apresentadora Bárbara Guerra também entrevista Gustavo De Marchi, presidente da Comissão de Energia da OAB, sobre a segurança jurídica do Novo Marco Legal do Gás.