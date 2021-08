Conteúdo Patrocinado: O caminho para a inovação é aberto e colaborativo

O Brasil está aderindo com força à onda da open innovation, ou inovação aberta. A construção colaborativa de produtos e soluções ganha espaço nas corporações, e hoje as empresas estão investindo cada vez mais nessas iniciativas a partir de parceria com startups, com outras corporações e até com concorrentes.

Saiba mais sobre os benefícios desse modelo de inovação e porque ele torna os negócios mais produtivos, lucrativos e também mais humanos, na conversa com Gilson Magalhães, presidente da Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.