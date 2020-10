Conteúdo patrocinado: O empoderamento feminino no empreendedorismo; Ouça no Podcast

A pandemia afetou vários setores e fez com que muitas pessoas se adaptassem. As empreendedoras precisaram se reinventaram, mas tiveram os seus desafios para encarar. Principalmente por que a desigualdade enfrentada pelas mulheres foi escancarada com a chegada do coronavírus.

Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com a Renata Malheiros, coordenadora nacional dos projetos de empreendedorismo feminino do SEBRAE, e com a Daniela Graicar, criadora do movimento Aladas, que apoia o empreendedorismo feminino. As duas deram dicas e contaram quais são os maiores desafios que a mulher encontra quando decide empreender.