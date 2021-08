Conteúdo Patrocinado: O empreendedorismo que encorajou uma refugiada

Ser mulher e empreender são situações desafiadoras. Mas o nível aumenta quando a mulher que decide empreender é uma refugiada.

De acordo com dados do Observatório das Migrações Internacionais, de 2011 a 2019 mais de 1 milhão de imigrantes foram registrados no Brasil. Muitos desses imigrantes refugiados, e até mesmo brasileiros retornados, buscam ser inseridos no mercado de trabalho. E muitos deles veem no empreendedorismo a única alternativa.

De tão importante que é o assunto, o tema do podcast de hoje traz uma conversa entre a jornalista Bárbara Guerra e a refugiada e apaixonada pela gastronomia, Liliana Patrícia Bariga.