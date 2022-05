Conteúdo patrocinado: O futuro da mobilidade

Hoje a conversa é sobre um futuro que já é realidade: o da mobilidade. Inovação e conectividade já entregam o esperado pelos consumidores, mas, ainda assim, a cobrança não para, afinal, setor de mobilidade em todo o mundo passa e continuará passando por profundas transformações nos próximos anos. Para falar mais sobre esse futuro e sobre as expectativas para o mercado, Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro e do Estradão, conversou com Gustavo Delgado, gerente de Inovação da Stellantis.