Conteúdo Patrocinado: O futuro da mobilidade

Mais do que uma montadora, Toyota é provedora de soluções de mobilidade. Uma das maiores fabricantes automotivas do mundo, empresa japonesa criou a Kinto, que oferece serviços de compartilhamento de carros e gerenciamento de frotas no Brasil. Além disso, investe forte na tecnologia de veículos híbridos e elétricos – uma vasta gama já é oferecida ao consumidor brasileiro – e está criando, no Japão, uma cidade totalmente sustentável.

Saiba como, na pandemia, ganhou força o conceito de “Mobility as a Service” (Mobilidade como Serviço) e fique por dentro de todas as novidade na conversa com Roger Armellini, Diretor de Mobilidade da Toyota do Brasil e também Diretor Comercial da Kinto. A apresentação é de Daniel Gonzales.