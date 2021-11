Conteúdo patrocinado: O Novo Ensino Médio e as soft skills

Você sabe o que são soft skills? É um termo usado por profissionais de RH para definir as habilidades comportamentais, aquelas subjetivas, das quais são difíceis de identificar durante a entrevista, por exemplo, mas que são de grande relevância para o desenvolvimento de suas atividades. O soft skills está em alta e é de se começar a pensar sobre como educar jovens para serem adultos com habilidades skills desenvolvidas.

O Colégio Marista Arquidiocesano se antecipou e já implementou em sua grade curricular de 2021 esta abordagem, onde o aluno tem a liberdade de escolher em quais áreas quer focar e aplicar seus conhecimentos. Para esclarecer sobre a iniciativa, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, Thiago Cachatori.