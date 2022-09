Conteúdo Patrocinado: O poder das criptomoedas no Brasil

O mercado de criptomoedas tem crescido muito. Para se ter uma ideia, o volume de negociações com a moeda digital no mundo passou dos 830 bilhões de dólares em maio, segundo dados da The Block Research. Nesse cenário, o Brasil é apontado como um dos cinco países com maior potencial de crescimento.

Esse podcast tenta esclarecer um pouco por que os brasileiros têm investido cada vez mais em criptomoedas e qual a importância de se criar um ambiente regulado e que proteja o usuário. Participam da conversa Karen Duque, head de Políticas Públicas da Bitso Brasil, Roberta Battisti, mestra em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, e João Accioly, diretor da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).