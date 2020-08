CONTEÚDO PATROCINADO: O que são os precatórios e as cotas excluídas de consórcios?; ouça no Podcast

Você já deve ter escutado falar em criptomoedas. E também já deve ter escutado falar do Mercado Bitcoin.

O MB, como é conhecido, surgiu em 2008 e, desde então, as moedas digitais vem ganhando força no mercado de investimentos. A tecnologia empregada no registro de dados dos criptoativos, batizada de blockchain, está sendo usada para viabilizar o acesso de novos produtos financeiros ao pequeno investidor. O Mercado Bitcoin, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, enxergou o potencial dessa tecnologia inovadora e já lançou novos ativos: os precatórios e as cotas excluídas de consórcios.

Antes, quando falávamos sobre esses grandes investimentos, eles só eram acessíveis a grandes bancos e investidores e para comprar era preciso uma bolada. Mas agora o cenário é outro. É possível investir nesses ativos a partir de R$ 100.

Sobre esses investimentos, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o diretor comercial do mercado Bitcoin, Marcus Lavorato, que contou como investir nesses novos ativos e também falou sobre a recuperação da economia.