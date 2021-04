Conteúdo Patrocinado: Open source e os avanços do governo digital. Ouça podcast!

A digitalização de serviços públicos para facilitar a vida dos cidadãos e economizar recursos é pauta em muitos países e também no Brasil. Em âmbito federal, a meta é concluir todos os projetos até o ano que vem. A nível dos estados e municípios, governos e grupos de trabalho vêm se organizando para trocar conhecimentos e implementar suas estratégias de digitalização.

Conheça cases e saiba como a tecnologia de código aberto pode ajudar. O podcast conversa com Marcelo Faustino, gerente de vendas para Governos da Red Hat Brasil, e com Lutiano Silva, presidente do Conselho das Associadas da ABEP TIC (Associação Brasileira das Entidades Estaduais de TIC). A apresentação é de Daniel Gonzales.