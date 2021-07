Conteúdo Patrocinado: Operações de crédito avançam no país, mas ainda distantes do ideal

A importância do crédito como motor da economia é tema já pacificado entre economistas e analistas do mercado financeiro. No Brasil, a relação crédito e PIB vem melhorando, mas permanece muito abaixo da de outros países. O saldo total de empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) como porcentagem do PIB atingiu 54,4% em março deste ano. Em países desenvolvidos esta relação supera os 100%. Saiba como produtos como home equity e consignado no setor privado, assim como juro menor, ajudam a desenvolver o mercado. Rodrigo Salim, diretor executivo da Wiz Parceiros, empresa que atua na gestão de uma rede de distribuição de produtos financeiros e consórcio, conversa sobre o tema com o apresentador Daniel Gonzales.