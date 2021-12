Conteúdo patrocinado: Os gigantes do algodão

Com um talento singular para o “O capital afetivo”, a FMC é uma empresa rica, e de forte apoio, na história do algodão. Entre as suas iniciativas para o setor estão a criação do encontro que é referência: o “Clube da Fibra”, em 1998; em 2000 lançou o programa de Relacionamento Prima Classe (que é share of mind), promoveu inúmeros projetos para a promoção do algodão brasileiro como o “Brazilian Cotton lint”, entre outras ações.

E para falar mais sobre os gigantes do algodão, o Estadão Blue Studio realizou uma live, com mediação do professor José Luiz Tejon, onde destaca as atividades de um dos maiores importadores de algodão. Ouça no podcast.