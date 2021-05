CONTEÚDO PATROCINADO: Ouça como a obesidade pode prejudicar a saúde da mulher

Muitos acreditam que o excesso de peso e até a obesidade estão ligados apenas à alimentação ou que sejam consequência da “falta de força de vontade” da mulher, o que não é verdade. Quando pensamos no excesso de peso, uma série de fatores podem também estar em cena e precisam ser considerados: além da genética, temos a questão dos hormônios, o estilo de vida e há também doenças que precisam ser investigadas. Neste podcast, vamos conversar com o ginecologista Luciano Pompei, professor da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, Livre-Docente pela Faculdade de Medicina da USP, e com a jornalista Rita Lisauskas.