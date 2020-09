Conteúdo Patrocinado: Pandemia e transporte público – A segurança dos ônibus; Ouça no Podcast

Um dos setores mais afetados por causa da pandemia do coronavírus, o transporte por ônibus tanto rodoviário quanto urbano está seguindo todos os protocolos de segurança exigido pelas autoridades. Apesar da retomada, os impactos para as empresas rodoviárias devem durar anos. Ouça o podcast com Letícia Pineschi, conselheira e coordenadora do Marketing e Comunicação da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) e Otávio Cunha, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e descubra como o segmento está se reinventando. A apresentação é do jornalista Eduardo Geraque.