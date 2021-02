Conteúdo Patrocinado: Pandemia impacta de forma radical o ensino superior

O ano de 2021 vai continuar sendo impactado pela pandemia do novo coronavírus. No ensino superior, principalmente no primeiro semestre, alunos e professores vão ter que continuar se adaptando ao ensino remoto. Mas o legado que as mudanças em curso desde o ano passado vão deixar nas universidades, como os jornalistas Maurício Oliveira e Bianca Bibiano debatem nesse podcast, deve ser duradouro.

Será que o vestibular vai mudar para sempre? E o ensino híbrido, que nem sempre é aquilo que parece, nunca mais vai desaparecer? Saiba ainda o motivo que leva o sociólogo Simon Schwartzman afirmar que o Enem é um exame pouco eficaz e, por isso, precisaria ser totalmente reformulado. A apresentação é de Eduardo Geraque.