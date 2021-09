Conteúdo patrocinado: Papo de Garagem #18: Viviane Favery

Viviane Favery, mountain biker e comunicadora, é a nossa primeira atleta profissional convidada para o Papo de Garagem. Publicitária de formação, ela trocou o mundo corporativo e, em apenas quatro anos, atingiu nível profissional fazendo o que mais gosta: pedalar em grandes competições internacionais nesse segmento do ciclismo, além de ter adotado o modal no dia a dia. Ela explica que a tecnologia vem aprimorando os equipamentos e recursos para a prática esportiva, assim como os dados têm sido essenciais para a logística das operações e criação de novos produtos e serviços relacionados às bicicletas.

Além disso, Viviane cita a importância da conectividade para integrar as pessoas que pedalam e que, cada vez mais, adotam esse novo estilo de vida para se locomover nos grandes centros urbanos. Comentarista da Redbull TV, ela também é editora e apresentadora do MTB PASS Podcast, escritora do Blog da Caloi e embaixadora das marcas Cannondale, Strava, ASW Bike e meias Rikam.