Conteúdo patrocinado: Podcast aborda importância do ensino da robótica nas escolas; ouça no “Estadão Notícias”

Além da crescente aplicação no mundo produtivo, a robótica tem contribuído para uma revolução na educação de jovens brasileiros. Aplicada como ferramenta pedagógica, a abordagem amplia o interesse dos estudantes pela pesquisa, pelas ciências, pela matemática e pela tecnologia, além de valorizar o trabalho em equipe.

Segundo levantamento realizado pelo Sesi com estudantes de robótica em 2018, 94% dos estudantes declararam ter mais gosto por matérias de exatas; 76% acreditam que houve melhora na capacidade de inovação e 50% dizem que as notas aumentaram.

Além disso, cada vez mais jovens e adultos buscam seguir nas áreas de STEAM (acrônimo em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) depois de ter contato com a robótica desde cedo.

Nas mais de 500 escolas do Sesi, o ensino da robótica faz parte da grade curricular em todas as séries, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.

Para você ficar por dentro do assunto, preparamos uma sequência de podcasts sobre o tema.

Neste primeiro episódio, a jornalista da Rádio Eldorado, Bárbara Guerra, conversa com o diretor-superintendente do Sesi, Rafael Lucchesi, e com a professora e gestora de tecnologia da Secretaria de Ensino do Estado de SP, Debora Garofalo. Com eles, você vai saber qual a importância da robótica para a aprendizagem dos estudantes. Ouça no player acima!

(Foto: Divulgação)