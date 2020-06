Conteúdo patrocinado: Podcast da Red Hat #2: O futuro da TI nas empresas após a pandemia

A pandemia vai fazer com que empresas de todas as verticais repensem seus modelos de negócios, além de deixar lições valiosas para a área de tecnologia da informação. As companhias devem estar preparadas, com olhar para a maior demanda por serviços online e um número muito maior de colaboradores trabalhando em sistema de home office. Essa mudança deve começar desde já.

Saiba mais sobre os pontos de atenção para as empresas, como usar a tecnologia para manter a qualidade dos serviços, os desafios para lidar com os colaboradores no trabalho em casa, o papel da tecnologia open source (código aberto) após a covid-19 e como a Red Hat vem trabalhando para ajudar as organizações, na conversa com Paulo Bonucci, general manager para América Latina da Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.