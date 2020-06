Conteúdo patrocinado – Podcast da Red Hat #3: Nuvem híbrida e seus benefícios

A nuvem híbrida, que une os modelos público e privado em soluções personalizadas para empresas, ganha espaço no mercado e se firma como tecnologia fundamental para apoiar o desenvolvimento dos negócios. Esse modelo só traz vantagens, como as maiores escalabilidade e flexibilidade no uso de aplicações e armazenagem dos dados.

Entenda as diferenças entre as clouds, quem pode optar pelo modelo híbrido, quais seus benefícios, as camadas de segurança e como a Red Hat ajuda na adoção deste modelo, na conversa com Thiago Araki, gerente-sênior de produtos na Red Hat para a América Latina. A apresentação é de Daniel Gonzales.