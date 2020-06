Conteúdo patrocinado – Podcast da RedHat #4: Construa seu squad e seja ágil

Para trabalhar com rapidez e eficiência, garantindo resultados rápidos, ganham espaço e importância entre os gestores das empresas novos conceitos de trabalho: a metodologia agile e os squads. Este último estabelece dividir os colaboradores em times multidisciplinares, que ficam responsáveis pelos projetos, com autonomia de decisões, tornando o dia a dia mais rápido e produtivo. Com a adoção do conceito ágil, as demandas do cliente são endereçadas com abordagens mais curtas e flexíveis, e por isso mesmo mais eficientes, economizando tempo e recursos na criação e desenvolvimento de produtos de software baseados em open source.

Conheça mais sobre os benefícios dos modelos, os cases de sucesso e como a Red Hat trabalha para fomentar esses conceitos na conversa com Alexandre Duarte, diretor de consultoria e serviços na Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.