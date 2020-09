Conteúdo Patrocinado – Podcast Delivery #16: A experiência feminina no delivery

As mulheres vêm ganhando seu espaço no mundo do delivery. Quem gosta de moto encontra no mundo das entregas uma excelente oportunidade de carreira, juntamente com sua companheira de duas rodas.

O preconceito contra elas, felizmente, tem diminuído no dia a dia das ruas. Ouça mais sobre o dia a dia das entregadoras na conversa com Talita Bianca Rodrigues Faria, que é profissional do delivery juntamente com a esposa, Karine. A apresentação é de Daniel Gonzales.