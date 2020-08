Você sabe como nasce uma motocicleta? Quais são as preocupações com design e projeto para que o produto final, que chega às ruas, seja robusto, seguro e preparado para o trabalho ou lazer?

Saiba como as opiniões dos clientes são levadas em consideração no processo de projeto de uma moto. Quem conversa com o podcast é Ana Barreto, supervisora de design da Honda. A apresentação é de Daniel Gonzales.