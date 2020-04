Conteúdo patrocinado: Podcast fala do espaço da mulher em meio à tecnologia e matemática, ouça no ‘Estadão Notícas’

A gente sabe que a desigualdade de gênero ainda existe em alguns setores, principalmente naqueles que são ocupados, predominantemente, por homens, como tecnologia, inovação, matemática e engenharia.

Mas na robótica o número de mulheres participando dos eventos tem aumentado.

Um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, divulgado em janeiro desse ano, afirma que a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres devem ser a base do novo modelo de desenvolvimento.

No Brasil, a relação de gênero, em número de pesquisadores, está mais próxima da igualdade. As mulheres representam 49% dos autores de pesquisa e artigos científicos. Só entre 2011 e 2015, a participação das mulheres cresceu 11% no país, índice semelhante ao da Dinamarca.

Neste terceiro episódio da série de podcasts sobre o ensino da robótica nas escolas, a jornalista da Rádio Eldorado, Bárbara Guerra, conversa com a consultora e doutora em Cidades Inteligentes, Stella Hiroki, e com a estudante de engenharia, Kalyane. Elas falam sobre o espaço da mulher na robótica.

Se você perdeu os dois primeiros episódios, pode ouvir aqui:

1º Episódio – A importância da robótica

2º Episódio – Robótica na carreira profissional