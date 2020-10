Conteúdo Patrocinado – Podcast Guide #01: A relação do brasileiro com as finanças

Apesar de a relação do brasileiro com o dinheiro ter evoluído nos últimos anos, não significa que ela já é totalmente harmoniosa. Estudos mostram que de um modo geral o brasileiro ainda poupa pouco e não se planeja principalmente com uma visão de longo prazo.

Saiba mais sobre a importância desse planejamento, os desafios e o perfil do novo investidor na conversa com Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Cliente da B3 e Felipe Steinfeld, sócio e head de B2C da Guide Investimentos. A apresentação é de Daniel Gonzales.