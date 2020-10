Conteúdo Patrocinado – Podcast Guide #02: Investir sozinho ou com um guia?

Investir com o parceiro certo pode mudar a sua relação com as finanças e te ajudar a fazer o dinheiro trabalhar por você. Mais do que apenas entender sobre recursos, o guia tem a função de conhecer a realidade da pessoa por trás deles, sua relação com o dinheiro e seus objetivos, para usar esses dados em aplicações e investimentos compatíveis com as metas de cada um.

Quem fala sobre isso é Alexandre Cassiani, sócio e head de B2B da Guide Investimentos. A apresentação é de Daniel Gonzales.