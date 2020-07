Conteúdo Patrocinado: Podcast IBM #1 – O ambiente digital

A tecnologia vêm sendo o grande ponto de apoio para a manutenção das operações de empresas de várias áreas e tamanhos no momento atual, com o mínimo de impacto possível, em benefício das companhias e também das pessoas. A transformação digital em várias áreas, mais do que uma novidade, é uma necessidade. Criar um ambiente digital rápido, estável, seguro e produtivo passou a ser o principal objetivo das companhias, e nessa jornada são muitos os pontos de atenção.

Saiba mais na conversa com Marco Kali, VP de Global Business Services da IBM Brasil e Frank Koja, VP de Global Technology Services da IBM Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.