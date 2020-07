Conteúdo Patrocinado: Podcast IBM #3 – A dimensão da segurança cibernética

Com o aumento massivo do tráfego na internet em razão das medidas de isolamento social, que privilegiam o home office, o ensino remoto e as compras virtuais, também aumentou a preocupação com a segurança no ambiente digital. Criminosos virtuais aproveitam-se do fato de os acessos a ambientes corporativos estarem mais “espalhados” para aplicar diversos tipos de golpes, tendo sido observado um aumento, desde março, da ordem de milhares por cento nas tentativas de fraudes.

Vamos saber mais sobre os desafios para manter a segurança nesse momento e no pós-pandemia, quais preocupações as empresas devem ter, como funciona a proteção nos ambientes em nuvem e em todos os pontos desta cadeia, na conversa com Joaquim Campos, VP das áreas de Cloud e Software da IBM Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.