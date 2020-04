Conteúdo patrocinado: Podcast levanta a máxima de que “o importante é competir”; ouça no ‘Estadão Notícas’

Uma das satisfações que a aula de robótica proporciona é poder participar dos torneios e colocar para funcionar um projeto trabalhado durante o ano inteiro. Os eventos tem como objetivo incentivar a disputa amigável, reforçando aquilo que eles aprenderam em conjunto com a construção de robôs, que é trabalhar em equipe.

Desde 2006, o SESI vem investindo em programas de robótica educacional. E as competições fortalecem a capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico, inspirando jovens a seguir carreira no ramo da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

Neste quarto e último episódio da série de podcasts sobre o ensino da robótica nas escolas, a jornalista da Rádio Eldorado, Bárbara Guerra, conversa com Sérgio Gotti, gerente-executivo do SESI, um dos responsáveis pela implantação da experiência pedagógica que inclui formação técnica e profissional no currículo, e com João Víctor Dantas, ex-aluno e hoje professor de robótica no SESI de Alagoas. Eles falam sobre como as competições são boas influências não só profissional, mas também de vida.

Se você perdeu os primeiros episódios, pode ouvir aqui:

1º Episódio – A importância da robótica

2º Episódio – Robótica na carreira profissional

3º Episódio – O papel das mulheres na Robótica